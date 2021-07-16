Киев начал готовиться к третьей волне ковида после сезона отпусков, - КГГА

Киев начинает готовиться к третьей волне эпидемии коронавируса СOVID-19.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

В протоколе №10 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, состоявшемся под председательством первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, говорится о необходимости проработать вопрос увеличения количества реаниматологические коек в столичных больницах.

"Учитывая ситуацию с заболеваемостью в мире и, в частности, в соседних странах, Киев уже принимает необходимые управленческие решения. Сейчас - период отпусков, и украинцы путешествуют как внутри страны, так и за границу. Конечно, во время путешествий риск заразиться увеличивается. Кроме того, инфекционисты говорят о высокой контагиозности нового штамма вируса. Поэтому сегодня мы уже готовим госпитальные базы для приема больных коронавирусной болезнью. Подготовка, в первую очередь, предусматривает обеспечение кислородом медицинских коек, средствами защиты - медицинского персонала, медикаментами - пациентов", - отметил Поворозник.

Согласно протоколу, руководители больниц города должны подготовить медучреждения для приема больных. В частности - обеспечить подключение коек к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, городские власти направят обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций по составлению и направлению в КГГА списков работников, нуждающихся в спецпропусках на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленных карантинных ограничений.

"На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", - отметил Поворозник.

Он напомнил, что в столице продолжается вакцинация, и призвал горожан записаться на прививку в удобное время с помощью системы helsi.me.

"Ежедневно работает Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе МВЦ. В выходные работает 21 мини-вакцинационный пункт, где прививаться удобнее, учитывая территориальную доступность. Вакцинироваться можно в одном из 117 пунктов прививки, которые созданы на базе Центров первичной медико-санитарной помощи города. Кроме того, в Киеве работают 53 мобильные бригады, которые иммунизируют коллективы, в штате которых более 50 человек", - добавил Поворозник.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир находится на ранних стадиях новой волны коронавирусной болезни.

14 июля в Украине впервые за несколько месяцев количество новых случаев COVID-19 превысило число вылечившихся. Пока число заражений не превышает тысячи в сутки, но и в Национальной академии наук, и в Киевской школе экономики прогнозируют новую волну ковида еще до конца лета.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что МОЗ не исключает вероятности введения локдауна осенью, однако пока делает все, чтобы избежать усиления карантина. Он призвал украинцев вакцинироваться.

Усиленный режим карантина предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных. Также предусматривается запрет работы заведений питания - кафе, ресторанов и баров - кроме на вынос и на доставку. Запрещено принимать посетителей в учреждениях культуры. Работа транспорта также будет ограничена - или по специальным пропускам, или - с ограничением мест для пассажиров.

В декабре прошлого года Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса во время карантина. Он предусматривает выплату 8 тысяч гривень застрахованным лицам, потерявшим часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.