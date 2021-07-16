Больной СМА малыш из Одессы получил укол за $2 млн благодаря благотворителям

Средства на спасение ребенка удалось собрать меньше чем за три месяца.

Дмитрий Свичинский из Одессы, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА), получил укол самим дорогим препаратом в мире Zolgensma, который стоит $2,3 млн.

Об этом сообщили на странице организации "Дети, мы успеем" в фейсбуке.

"Момент, которого ждали и к которому стремились десятки тысяч неравнодушных украинцев по всему миру состоялся - Дима Свичинский получил заветный укол Zolgensma! Это стало возможным благодаря поддержке всех вас: волонтеров, журналистов, меценатов, бизнесменов и каждого, кто внес вклад в этот общий невероятный результат", - говорится в сообщении.

Сейчас Дима с родителями находится в детской больнице в городе Сан-Антонио, где он пройдет двухмесячный курс реабилитации.

Волонтеры отметили, что весь курс лечения стоит на $250 тыс. дешевле, чем вариант, если бы препарат вводили в Украине.

Дима родился в ноябре 2020 года. На первых месяцах жизни ему диагностировали редкую генетическую болезнь - спинальную мышечную атрофию (СМА). Средства на укол для спасения мальчика семье удалось собрать менее чем за три месяца. Помогали благотворители из Украины и разных уголков мира.

"В то же время, хотим напомнить Министерству здравоохранения Украины о том, что в нашем государстве остаются еще десятки семей с больными СМА, которые нуждаются в вашем внимании и помощи! Призываем вас действовать!", - отметили в организации.

Напомним, ранее, в июне, полуторагодовалый мальчик с Тернопольщины выиграл в лотерею укол Zolgensma.