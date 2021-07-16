Из-за непогоды без света остались почти 170 населенных пунктов в трех областях

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 169 населенных пунктов в трех областях Украины - Львовской, Закарпатской и Сумской.

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 16 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 169 населенных пунктов в 3 областях (Львовская - 79, Закарпатская - 59 и Сумская - 31)", - говорится в оперативной сводке.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС предупредили, что 16-17 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается продолжение подъема уровней воды на 1,5-2,5 м над уровнями 15 июля на 08:00. Местами возможно затопление заводей, приречных сельскохозяйственных угодий (и уровень опасности - желтый).