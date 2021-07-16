Минздрав сообщил о новом рекорде привитых за сутки

15 июля против COVID-19 были вакцинированы 117 376 человек.

Министерство здравоохранения сообщает о новом рекорде привитых за сутки.

По данным ведомства, 15 июля против COVID-19 были вакцинированы 117 376 человек. Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы - 54 374 человека.

Прививки проводились 720 мобильными бригадами по иммунизации, 1 693 пунктами прививок и 49 центрами вакцинации населения.

Больше всего людей - 65 030 - получили прививки препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. 40 328 человек вакцинировали китайским препаратом CoronaVaс, 12 018 - AstraZeneca.

С начала вакцинальной кампании были привиты 2 539 636 человек. Из них 2 539 634 человека получили одну дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего было сделано 3 899 890 прививок.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксированы 737 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с 25 июня, когда были обнаружены 756 новых больных.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко считает, что избежать локдауна осенью удастся, если люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%.