Кино даст концерт в Киеве

Спустя 30 лет легендарная группа "Кино" воссоединилась для того, чтобы дать концерт на большой сцене. Оригинальный состав коллектива под голос Виктора Цоя выступит осенью в Киеве.

Группа “Кино“ под голос Виктора Цоя даст концерт в Киеве

24 сентября во Дворце спорта на сцену вновь поднимутся Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян. А солистом станет сам Виктор Цой. Для шоу были оцифрованы многочисленные записи голоса покойного фронтмена.

Зритель услышат такие хиты, как "Пачка сигарет", "Перемен" и "Группа крови", а также не менее узнаваемые песни группы "Музыка волн" и "Генерал". Отбирались песни, на которых лучше всего сохранился голос Виктора Цоя, погибший в автокатастрофе в 1990 году. На большом экране покажут видеоряд, смонтированный сыном вокалиста, который состоит из архивных видео, графики и анимации.

Группа “Кино“ под голос Виктора Цоя даст концерт в Киеве

"Могу тут не кокетничать, это, безусловно, самая крутая штука, которую делал в жизни. Дать новую жизнь музыке, которую слушает не одно поколение людей. Соединить музыку и графику, старое и новое, организацию и творчество, дружбу и работу. Вернуть группе "Кино" тот звук, которого они заслуживают", — рассказал о своей работе сын Виктора Цоя.

Напомним, Тина Кароль едва не задохнулась во время номера на Atlas Weekend в Киеве.


Анастасия Березовская, Тудей

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