На Львовщине у 7-летней девочки обнаружили столбняк, ребенок в реанимации в медикаментозном сне

Ребенок был вакцинирован в один год, ревакцинация ей не проводилась.

Во львовскую областную детскую больницу "Охматдет" госпитализировали 7-летнюю жительницу Мостиского района, в которой диагностировали столбняк. Это первый в этом году случай опасного инфекционного заболевания на Львовщине, передает ZAXID.NET.

О случае столбняка во Львовской области вечером 15 июля сообщила главная санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко-Тимко.

"На Львовщине случай столбняка в 7-летнего ребенка. К сожалению, он не был защищен с помощью вакцинации", - написала она в Faceboоk.

Заведующая реанимационным отделением больницы "Охматдет" Вера Приймакова сообщила, что ребенок с Мостиского района. Его госпитализировали в реанимационное отделение 14 июля. У девочки генерализованная форма столбняка.

"Ребенок вакцинирован в один год, ревакцинация ей не проводилась. Девочка на ИВЛ, в медикаментозном сне", - сообщила заведующая реанимации.

По ее словам, у ребенка есть царапины на руках, ногах, но более древние. Самой свежей есть небольшая царапина на руке, скорее всего она и стала очагом инфекции.

Как отметила главный санитарный врач Львовщины, самый простой метод уберечь детей от столбняка - вакцинация. Детям следует получить прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет необходима ревакцинация.

Наталья Иванченко-Тимко советует при травмах сразу обращаться к врачу.

"Если есть травма, обратитесь к врачу за экстренной профилактикой. Первые симптомы: боль и подергивание мышц, трудно открыть широко рот, странная (сардоническая) улыбка, судороги. Летальность составляет до 40%. Не стоит испытывать судьбу", - написала главная санитарный врач.

Столбняк - инфекционное заболевание, которое передается спорами бактерий, что существуют во всем мире в почве и в кишечном тракте животных и могут загрязнять много поверхностей и субстанции. Эта болезнь не может быть искоренена.