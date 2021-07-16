В Каменце-Подольском пьяный мужчина взорвал гранату, шесть человек ранены

В Каменце-Подольском вечером 15 июля пьяный мужчина подорвал гранату. В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок.

Как информирует полиция Хмельницкой области, около 19:25 поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что в г. Каменец-Подольский по улице Розвадовского были слышны звуки, похожие на выстрелы.

"Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии - гранаты. В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых - 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

Мужчину, который подорвал гранату, полицейские задержали. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в феврале в Дрогобыче в результате взрыва гранаты погибли два человека, один получил ранения.