В Харькове сгорел склад с древесиной, пожарные спасли оператора электроподстанции

Погибших и пострадавших нет.

Сегодня ночью в 2:43 в Харькове произошел пожар в складском здании частного предприятия, где хранилась древесина.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючим материалам.

"Учитывая большие масштабы пожара, к месту вызова по повышенному разряду сложности были направлены сразу 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно - пожарный поезд. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 кв. м. Горели изделия из древесины в металлическом каркасном складском здании", - сообщили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

На тушение огня спасатели подали 18 пожарных стволов и в 05:00 локализовали его. Сейчас идет окончательная ликвидация пожара.

На месте пожара был спасен один человек, мужчина 1958 г.р. - оператор электроподстанции. Кроме того, пожарные предотвратили распространение огня на саму электроподстанцию, складское помещение с площадями для хранения сырья для изготовления древесностружечной плиты, на 2 железнодорожных грузовых вагона с сырьем и легковой автомобиль ВАЗ 2109.

Всего к тушению пожара было привлечено 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 человек личного состава ГСЧС. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Фото: ГСЧС

Напомним, ранее на территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватора.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетомТина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетом
Анастасия Приходько выступила с заявлением против Константина МеладзеАнастасия Приходько выступила с заявлением против Константина Меладзе
Джамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездамиДжамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездами
"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото
Тина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шееТина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шее
Блок рекламы


Похожие новости
На Прикарпатье спасатели спасли 6 детей, которые в непогоду оказались на острове посреди рекиНа Прикарпатье спасатели спасли 6 детей, которые в непогоду оказались на острове посреди реки
В Кременчуге ищут 8-летнего мальчика, который вчера исчез у озера бывших "артскладов"В Кременчуге ищут 8-летнего мальчика, который вчера исчез у озера бывших "артскладов"
В Харькове подозреваемый сбежал из зала судаВ Харькове подозреваемый сбежал из зала суда
В Харькове полицейские со стрельбой задержали рецидивиста, который обворовал храмВ Харькове полицейские со стрельбой задержали рецидивиста, который обворовал храм
В Харькове задержали женщину, которая инсценировала свое похищение ради выкупаВ Харькове задержали женщину, которая инсценировала свое похищение ради выкупа
В Харькове неизвестный стрелял в мужчину, полиция ввела план "Сирена"В Харькове неизвестный стрелял в мужчину, полиция ввела план "Сирена"
Госпотребслужба назвала вероятную причину массового отравления в ХарьковеГоспотребслужба назвала вероятную причину массового отравления в Харькове
Более 500 украинцев застряли в Греции из-за финансовых проблем туроператораБолее 500 украинцев застряли в Греции из-за финансовых проблем туроператора
Количество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человекКоличество госпитализированных из-за отравления суши в Харькове возросло до 89 человек
В Харькове подросток упал с канатной дорогиВ Харькове подросток упал с канатной дороги
Последние новости
Подгружаем последние новости