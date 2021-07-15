В Харькове сгорел склад с древесиной, пожарные спасли оператора электроподстанции

Погибших и пострадавших нет.

Сегодня ночью в 2:43 в Харькове произошел пожар в складском здании частного предприятия, где хранилась древесина.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючим материалам.

"Учитывая большие масштабы пожара, к месту вызова по повышенному разряду сложности были направлены сразу 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно - пожарный поезд. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 кв. м. Горели изделия из древесины в металлическом каркасном складском здании", - сообщили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

На тушение огня спасатели подали 18 пожарных стволов и в 05:00 локализовали его. Сейчас идет окончательная ликвидация пожара.

На месте пожара был спасен один человек, мужчина 1958 г.р. - оператор электроподстанции. Кроме того, пожарные предотвратили распространение огня на саму электроподстанцию, складское помещение с площадями для хранения сырья для изготовления древесностружечной плиты, на 2 железнодорожных грузовых вагона с сырьем и легковой автомобиль ВАЗ 2109.

Всего к тушению пожара было привлечено 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 человек личного состава ГСЧС. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Фото: ГСЧС