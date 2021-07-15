Активисты проводят культурные мероприятия в здании "Цветы Украины"

Фейсбук-паблик активистов "Сохранить Квиты Украины" объявил расписание культурных событий в здании, которые состоятся в ближайшее время.

В пятницу 16.07 с 21:00 до 23:00 на стенах атриума состоится световое шоу художников Carbon Residence и Photinus Studio. Во время мероприятия, которое "оживит" здание, организаторы предлагают вернуть «Цветам Украины» функцию распространения растений. Они призывают посетителей приносить свои цветы в горшках, обмениваться, обустраивать ими территорию. В субботу, 17.07, Довженко Центр покажет на стенах здания фильм «Весной» Михаила Кауфмана. Это авангардный советский фильм 1929 года с уникальными кадрами старого Киева . Подробности мероприятия станут известны позже.