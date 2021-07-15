В Смеле Черкасской области произошёл взрыв в частном доме, владелец погиб

По предварительной информации, взорвался газовый баллон.

В жилом доме в городе Смела Черкасской области произошел взрыв, владелец дома погиб.

По данным областного управления ГСЧС, вероятно взорвался газовый баллон.

Сообщается, что утром 14 июля на улице Лесной произошел взрыв в жилом доме с последующим пожаром. В результате взрыва произошло разрушение части кровли и наружной стены.

По предварительной информации, в доме на момент происшествия находился один человек.

В 09:45 спасатели локализовали пожар, в 10:05 - ликвидировали. Проводится разбор разрушенных конструкций.

Под завалами найдено тело погибшего хозяина 1966 года рождения.

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