В Смеле Черкасской области произошёл взрыв в частном доме, владелец погиб

В жилом доме в городе Смела Черкасской области произошел взрыв, владелец дома погиб.

По данным областного управления ГСЧС, вероятно взорвался газовый баллон.

Сообщается, что утром 14 июля на улице Лесной произошел взрыв в жилом доме с последующим пожаром. В результате взрыва произошло разрушение части кровли и наружной стены.

По предварительной информации, в доме на момент происшествия находился один человек.

В 09:45 спасатели локализовали пожар, в 10:05 - ликвидировали. Проводится разбор разрушенных конструкций.

Под завалами найдено тело погибшего хозяина 1966 года рождения.