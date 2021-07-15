В Украине начался прием электронных заявлений в вузы

Заявления на бюджет можно подать до 23 июля.

В Украине начался прием электронных заявлений в вузы
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

В среду, 14 июля, в Украине стартовала подача электронных заявлений для поступления в учреждения высшего образования.

Как сообщили в ГП "Инфоресурс", прием заявлений на бюджетную форму обучения пройдет с 14 по 23 июля. Бюджетные поступающие могут подать до 5 заявлений, на контрактную форму обучения - до 30.

"Обратите внимание, что первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными - система перегружается из-за большого количества одновременных обращений. Не спешите все сделать в первый день, времени хватит всем. Но и, конечно, не откладывайте все на последние часы", - говорится в сообщении.

Вступительная кампания в Украине стартовала 1 июля. В этом году для поступления принимают сертификаты ВНО 2018, 2019, 2020 и 2021 годов.

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