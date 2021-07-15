За сутки в Украине зафиксировали 623 новых случая ковида

Госпитализированы за сутки 387 человек, 20 человек умерли

За минувшие сутки, 14 июля, в Украине зафиксированы 623 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 37 детей и 12 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 387 человек. 20 человек умерли. Выздоровели - 589 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 19 536 человек, методом ИФА - 8 892 человека, экспресс-тестами - 13 800 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 242 868 человек, выздоровели - 2 179 665. От осложнений заболевания умерли 52 685 пациентов. Всего было проведено 11 101 770 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Напомним, ученые Национальной академии наук прогнозируют, что в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет снижаться. Согласно прогнозу, с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки составит 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже.

Согласно исследованию Киевской школы экономики, смертность от ковида в Украине до сентября может достичь 54-70 тысяч.