Alyona Alyona встречается с эпатажным блогером

Украинская рэперша Alyona Alyona недавно призналась, что в ее личной жизни произошли важные перемены. 30-летняя исполнительница решила съехаться со своим парнем, личность которого скрывала. Но журналистам удалось узнать, кто же этот таинственный бойфренд.

"А теперь я переезжаю к нему. Там не будет хватать места для всего. Надо что-то думать… куда что девать. И одежду со съемок надо сплавить, и обувь. В целом получается, что нюансов много. Он хочет собачку, а я люблю кошек, меня вечно нет дома, а он работает дома", — рассказала ранее звезда.

Певица Алена Савраненко, более известная под псевдонимом Alyona Alyona, попала в объективы папарацци на Печерске вместе с белокурым неформалом. Парочка обнялась, а после вместе уехала на такси.

Журналисты программы «Викриття» выяснили, что рэперша встречается с тиктокером известным как Йоксден. Он ведет довольно провокационный блог, где публикует ролики о бомжах, наркоманах и тому подобном.

В реальной жизни его зовут Денис и родом он из Днепра. Работает парень в компании одного из интернет-провайдеров. Его роман с Alyona Alyona подтверждают эти два фото. Правый снимок опубликовала рэперша в своем личном аккаунте в День святого Валентина, а левый – образ Дениса в одном из его видео.

Влюбленные живут дружно и не ревнуют друг друга по пустякам, понимая, что оба они публичные личности. Денис позволяет любимой эпатировать публику и даже публиковать фотографии без одежды.

Напомним, рэперша Alyona Alyona снялась топлес, повторив фото Дорофеевой.