Alyona Alyona встречается с эпатажным блогером

Украинская рэперша Alyona Alyona недавно призналась, что в ее личной жизни произошли важные перемены. 30-летняя исполнительница решила съехаться со своим парнем, личность которого скрывала. Но журналистам удалось узнать, кто же этот таинственный бойфренд.

Рэперша Alyona Alyona рассекретила своего парня

"А теперь я переезжаю к нему. Там не будет хватать места для всего. Надо что-то думать… куда что девать. И одежду со съемок надо сплавить, и обувь. В целом получается, что нюансов много. Он хочет собачку, а я люблю кошек, меня вечно нет дома, а он работает дома", — рассказала ранее звезда.

Певица Алена Савраненко, более известная под псевдонимом Alyona Alyona, попала в объективы папарацци на Печерске вместе с белокурым неформалом. Парочка обнялась, а после вместе уехала на такси.

Журналисты программы «Викриття» выяснили, что рэперша встречается с тиктокером известным как Йоксден. Он ведет довольно провокационный блог, где публикует ролики о бомжах, наркоманах и тому подобном.

В реальной жизни его зовут Денис и родом он из Днепра. Работает парень в компании одного из интернет-провайдеров. Его роман с Alyona Alyona подтверждают эти два фото. Правый снимок опубликовала рэперша в своем личном аккаунте в День святого Валентина, а левый – образ Дениса в одном из его видео.

Рэперша Alyona Alyona рассекретила своего парня

Влюбленные живут дружно и не ревнуют друг друга по пустякам, понимая, что оба они публичные личности. Денис позволяет любимой эпатировать публику и даже публиковать фотографии без одежды.


Напомним, рэперша Alyona Alyona снялась топлес, повторив фото Дорофеевой.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетомТина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетом
Анастасия Приходько выступила с заявлением против Константина МеладзеАнастасия Приходько выступила с заявлением против Константина Меладзе
Джамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездамиДжамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездами
"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото
Тина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шееТина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шее
Блок рекламы


Похожие новости
Alyona Alyona показала фото в одних только трусахAlyona Alyona показала фото в одних только трусах
Alyona Alyona стала лауреатом европейской музыкальной премииAlyona Alyona стала лауреатом европейской музыкальной премии
Alyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артистAlyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артист
Исполнительница Alyona Alyona номинирована на международную премию AnchorИсполнительница Alyona Alyona номинирована на международную премию Anchor
Рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила анимационный клип
Alyona Alyona вошла в топ-15 самых интересных исполнителей ЕвропыAlyona Alyona вошла в топ-15 самых интересных исполнителей Европы
Ленни Кравиц встречается с моделью, которая младше него на 23 года (ФОТО)Ленни Кравиц встречается с моделью, которая младше него на 23 года (ФОТО)
55-летняя Деми Мур встречается с 25-летним музыкантом - СМИ55-летняя Деми Мур встречается с 25-летним музыкантом - СМИ
Илон Маск встречается с актрисой из «50 оттенков серого» - СМИИлон Маск встречается с актрисой из «50 оттенков серого» - СМИ
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев встречается с Гленом ПауэлломЗвезда «Дневников вампира» Нина Добрев встречается с Гленом Пауэллом
Последние новости
Подгружаем последние новости