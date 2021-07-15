РоSSийский музыкант Петр Мамонов умер от коронавируса

Основателю группы "Звуки Му" было 70 лет.

РоSSийский музыкант Петр Мамонов умер от коронавируса
Петро Мамонов
Фото: ptzgovorit.ru

РоSSийский рок-музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет.

Об этом в четверг, 15 июля сообщает ТАСС.

Ранее Мамонова пытались вывести из состояния искусственной комы, однако сделать это не удалось. Жена музыканта Ольга сообщала, что состояние артиста ухудшается.

Последние две недели Петр Мамонов находился в больнице из-за связанных с коронавирусной болезнью осложнений. У артиста зафиксировали 87% поражение легких, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Петр Мамонов - создатель и фронтмен группы "Звуки Му". Он также известен по ролям в фильмах "Такси-блюз", "Остров" и др.

Напомним, ранее в июле советский и роSSийский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года от коронавируса. Он поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетомТина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетом
Анастасия Приходько выступила с заявлением против Константина МеладзеАнастасия Приходько выступила с заявлением против Константина Меладзе
Джамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездамиДжамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездами
"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото
Тина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шееТина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шее
Блок рекламы


Похожие новости
После отмены почти всех ограничений в Нидерландах число случаев коронавируса возросло на 500% за неделюПосле отмены почти всех ограничений в Нидерландах число случаев коронавируса возросло на 500% за неделю
На Закарпатье пятеро работников лесохимкомбината отравились вредными веществами, один из них умерНа Закарпатье пятеро работников лесохимкомбината отравились вредными веществами, один из них умер
Умерла 90-летняя бельгийка, которая заразилась сразу двумя штаммами ковидаУмерла 90-летняя бельгийка, которая заразилась сразу двумя штаммами ковида
В Мелитополе умер мужчина, пострадавший в результате взрыва на предприятииВ Мелитополе умер мужчина, пострадавший в результате взрыва на предприятии
За сутки в Украине - 507 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине - 507 новых случаев коронавируса
В криворожском пансионате для пожилых людей вспышка COVID-19: более 10 больных, 6 умершихВ криворожском пансионате для пожилых людей вспышка COVID-19: более 10 больных, 6 умерших
В Украине зафиксировано 617 новых случаев ковида, умерли 23 человекаВ Украине зафиксировано 617 новых случаев ковида, умерли 23 человека
Миллион украинцев полностью вакцинированы от коронавируса, - МинздравМиллион украинцев полностью вакцинированы от коронавируса, - Минздрав
Умер американский режиссер Роберт ДауниУмер американский режиссер Роберт Дауни
Умер еще один пострадавший в автокатастрофе в Днепре (обновлено)Умер еще один пострадавший в автокатастрофе в Днепре (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости