РоSSийский музыкант Петр Мамонов умер от коронавируса
Основателю группы "Звуки Му" было 70 лет.
РоSSийский рок-музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет.
Об этом в четверг, 15 июля сообщает ТАСС.
Ранее Мамонова пытались вывести из состояния искусственной комы, однако сделать это не удалось. Жена музыканта Ольга сообщала, что состояние артиста ухудшается.
Последние две недели Петр Мамонов находился в больнице из-за связанных с коронавирусной болезнью осложнений. У артиста зафиксировали 87% поражение легких, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Петр Мамонов - создатель и фронтмен группы "Звуки Му". Он также известен по ролям в фильмах "Такси-блюз", "Остров" и др.
Напомним, ранее в июле советский и роSSийский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года от коронавируса. Он поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса.