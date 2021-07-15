Основателю группы "Звуки Му" было 70 лет.

РоSSийский рок-музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет.

Об этом в четверг, 15 июля сообщает ТАСС.

Ранее Мамонова пытались вывести из состояния искусственной комы, однако сделать это не удалось. Жена музыканта Ольга сообщала, что состояние артиста ухудшается.

Последние две недели Петр Мамонов находился в больнице из-за связанных с коронавирусной болезнью осложнений. У артиста зафиксировали 87% поражение легких, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Петр Мамонов - создатель и фронтмен группы "Звуки Му". Он также известен по ролям в фильмах "Такси-блюз", "Остров" и др.

Напомним, ранее в июле советский и роSSийский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года от коронавируса. Он поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса.