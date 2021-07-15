В Киеве задержали "черных риелторов" с мумифицированным телом владельца квартиры

Умерший минимум полгода пролежал в квартире.

В Киеве задержали "черных риелторов" с мумифицированным телом владельца квартиры
Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция задержала в Киеве группу лиц, подозреваемых в попытке незаконного завладения квартирой покойного пенсионера. Операцию по задержанию провели, после того как подозреваемые попытались вывезти мумифицированное тело на кремацию.

Об этом сообщается на сайтах полиции и городской прокуратуры.

Предметом аферы была однокомнатная квартира на улице Елены Телиги, которая принадлежала одинокому мужчине 1932 года рождения.

Следствие установило, что заговорщики через свои связи узнали, что владелец жилья не платит коммунальные платежи и не выходит на связь. Они проникли в помещение, где обнаружили мертвого мужчину. Это произошло не позднее января 2021 года.

После этого подозреваемые якобы подделали договор купли-продажи квартиры, датировали его 2010 годом и якобы заверили нотариусом, которая к этому времени уже умерла.

Все это время мумифицированное тело хозяина оставалось в квартире.

Фото: npu.gov.ua

"Совершив сделку с недвижимостью, злоумышленники решили избавиться от тела путем тайного перемещения из квартиры в крематорий для сжигания. Для этого участники группы планировали использовать поддельное свидетельство о смерти, согласно которому указанный человек умер якобы 4 июля 2021", - сообщили в прокуратуре.

Для вывоза тела нашли людей, которые за тысячу долларов согласились отвезти тело на сожжение.

После этого полиция задержала перевозчиков и провела обыски в фигурантов сделки, организатором которой считается 45-летний адвокат.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) , ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.297 (надругательство над телом умершего) и ч.1 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетомТина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетом
Анастасия Приходько выступила с заявлением против Константина МеладзеАнастасия Приходько выступила с заявлением против Константина Меладзе
Джамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездамиДжамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездами
"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото
Тина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шееТина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шее
Блок рекламы


Похожие новости
На границе с Польшей задержали пятерых украинцев с фальшивыми сертификатами о прививке против ковидаНа границе с Польшей задержали пятерых украинцев с фальшивыми сертификатами о прививке против ковида
На Березняках в Киеве неизвестные подожгли шины, которые должны были утилизировать еще в апрелеНа Березняках в Киеве неизвестные подожгли шины, которые должны были утилизировать еще в апреле
В Киеве мошенники обменяли $46 тыс. на сувенирные гривны и совершили наезд на полицейского во время побегаВ Киеве мошенники обменяли $46 тыс. на сувенирные гривны и совершили наезд на полицейского во время побега
В Киеве во время гидравлических испытаний прорвало трубу на мосту Патона
Беглеца из харьковского суда нашли в КиевеБеглеца из харьковского суда нашли в Киеве
На Киевщине задержали мужчину, который напал на правоохранителейНа Киевщине задержали мужчину, который напал на правоохранителей
В Киеве из-за аварии обесточены 78 многоэтажек и 600 частных домовВ Киеве из-за аварии обесточены 78 многоэтажек и 600 частных домов
В Киеве разоблачили схему продажи мест и организации захоронений на закрытых кладбищахВ Киеве разоблачили схему продажи мест и организации захоронений на закрытых кладбищах
Украинского "вора в законе" Неделю задержали в БолгарииУкраинского "вора в законе" Неделю задержали в Болгарии
В Харькове полицейские со стрельбой задержали рецидивиста, который обворовал храмВ Харькове полицейские со стрельбой задержали рецидивиста, который обворовал храм
Последние новости
Подгружаем последние новости