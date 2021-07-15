В Киеве задержали "черных риелторов" с мумифицированным телом владельца квартиры

Национальная полиция задержала в Киеве группу лиц, подозреваемых в попытке незаконного завладения квартирой покойного пенсионера. Операцию по задержанию провели, после того как подозреваемые попытались вывезти мумифицированное тело на кремацию.

Об этом сообщается на сайтах полиции и городской прокуратуры.

Предметом аферы была однокомнатная квартира на улице Елены Телиги, которая принадлежала одинокому мужчине 1932 года рождения.

Следствие установило, что заговорщики через свои связи узнали, что владелец жилья не платит коммунальные платежи и не выходит на связь. Они проникли в помещение, где обнаружили мертвого мужчину. Это произошло не позднее января 2021 года.

После этого подозреваемые якобы подделали договор купли-продажи квартиры, датировали его 2010 годом и якобы заверили нотариусом, которая к этому времени уже умерла.

Все это время мумифицированное тело хозяина оставалось в квартире.

Фото: npu.gov.ua

"Совершив сделку с недвижимостью, злоумышленники решили избавиться от тела путем тайного перемещения из квартиры в крематорий для сжигания. Для этого участники группы планировали использовать поддельное свидетельство о смерти, согласно которому указанный человек умер якобы 4 июля 2021", - сообщили в прокуратуре.

Для вывоза тела нашли людей, которые за тысячу долларов согласились отвезти тело на сожжение.

После этого полиция задержала перевозчиков и провела обыски в фигурантов сделки, организатором которой считается 45-летний адвокат.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) , ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.297 (надругательство над телом умершего) и ч.1 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса.