Фильм об украинской гимнастке и Евромайдане получил приз в Каннах

В Украине фильм "Ольга" выйдет в широкий кинотеатральный прокат в феврале 2022 года.

Созданная в сопроизводстве Швейцарии, Франции и Украины лента Эли Граппа "Ольга" получила приз за лучший сценарий юбилейной 60-й Каннской недели критики.

Фото: usfa.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Мировая премьера фильма об украинской гимнастке и временах Евромайдана состоялась на юбилейной 60-й Каннской неделе критики, которая с 7 по 15 июля проходит в рамках 74-го Каннского кинофестиваля.

Фото: usfa.gov.ua
Кадр из фильма "Ольга"
Фото: usfa.gov.ua
Кадр из фильма "Ольга"

На премьере присутствовала главная актриса фильма - гимнастка из Луганска, воспитанница Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного Анастасия Будяшкина.

"На Каннском кинофестивале прозвучал гимн Украины, зрители плакали на кадрах о Революции достоинства и приходили в Украинский павильон благодарить за фильм", - отметил продюсер картины "Ольга" Максим Асадчий.

В Украине фильм "Ольга" выйдет в широкий кинотеатральный прокат в феврале 2022 года.

Как сообщалось, на Каннском кинофестивале состоялись также мировые премьеры двух фильмов, которые в этом году представляют Украину.

В главном фестивальном дворце состоялся премьерный показ документального фильма Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст", который включен в официальную программу 74-го Каннского фестиваля в программе "Специальных показов". Фильм и его команду представил лично генеральный директор Каннского международного кинофестиваля Тьерри Фремо.

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