Соломия Витвицкая сняла видео после ДТП

Соломия Витвицкая перепугала своих многочисленных поклонников. Через некоторое время после аварии звезда записала видеообращение к фанатам.

Соломия Витвицкая показала последствия ДТП

Сегодня стало известно, что вчера вечером ведущая телеканала 1+1 попала в ДТП. Водитель микроавтобуса, который врезался в резко затормозивший грузовик, сломала ногу, а вот Соломия Витвицкая отделалась легким испугом и шишкой на голове.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз телеведущая опубликовала видео, рассказав фанатам о своем состоянии здоровья.

"Спасибо, что волнуетесь, спасибо, что пишите, что поддерживаете. Ну вот, девочки закрасили мне мою шишку на лбу, и будем сейчас вести ТСН", — отметила Соломия Витвицкая в ролике.

Выглядит звезда отлично. Для съемок нового выпуска передачи ведущая выбрала очаровательное розовое платье-миди с пуговками и длинными рукавами. Образ она завершила нюдовыми туфлями на каблуке. Волосы стилисты оставили распущенными, убрав одну часть локонов за уши.

Соломия Витвицкая показала последствия ДТП

Напомним, Соломия Витвицкая заинтриговала неожиданной совместной фотографией с бывшим мужем.


Анастасия Березовская, Тудей

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