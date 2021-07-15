Соломия Витвицкая сняла видео после ДТП

Соломия Витвицкая перепугала своих многочисленных поклонников. Через некоторое время после аварии звезда записала видеообращение к фанатам.

Сегодня стало известно, что вчера вечером ведущая телеканала 1+1 попала в ДТП. Водитель микроавтобуса, который врезался в резко затормозивший грузовик, сломала ногу, а вот Соломия Витвицкая отделалась легким испугом и шишкой на голове.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз телеведущая опубликовала видео, рассказав фанатам о своем состоянии здоровья.

"Спасибо, что волнуетесь, спасибо, что пишите, что поддерживаете. Ну вот, девочки закрасили мне мою шишку на лбу, и будем сейчас вести ТСН", — отметила Соломия Витвицкая в ролике.

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Выглядит звезда отлично. Для съемок нового выпуска передачи ведущая выбрала очаровательное розовое платье-миди с пуговками и длинными рукавами. Образ она завершила нюдовыми туфлями на каблуке. Волосы стилисты оставили распущенными, убрав одну часть локонов за уши.

Напомним, Соломия Витвицкая заинтриговала неожиданной совместной фотографией с бывшим мужем.