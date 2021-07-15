Под Одессой праздновали свадьбу со стрельбой из автоматов

На место выехала полиция, которая задерживает стрелков.

Под Одессой праздновали свадьбу со стрельбой из автоматов
Фото: скріншот відео

В поселке Фонтанка близ Одессы мужчина открыл посреди улицы стрельбу из автомата возле ТРЦ "Ривьера". Рядом одобрительно сигналили автомобили, а некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Полиция получила информацию о стрельбе и отправила на место опергруппу. Выяснилось, что так праздновали свадьбу.

"По предварительной информации, так люди празднуют свадьбу. На место отправили опергруппу и объявлен план «Перехват». Лица устанавливаются", - сообщили в пресс-службе НПУ.

Позже правоохранители сообщили, что личности стрелков установлены. В телеграмм-канале "Х ** вая Одесса" опубликовали видео предполагаемого их задержания в ресторане.

Напомним, ранее в результате стрельбы в ресторане Запорожья погиб мужчина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетомТина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетом
Курорт Коблево ушел под водуКурорт Коблево ушел под воду
Джамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездамиДжамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездами
Анастасия Приходько выступила с заявлением против Константина МеладзеАнастасия Приходько выступила с заявлением против Константина Меладзе
"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове полицейские со стрельбой задержали рецидивиста, который обворовал храмВ Харькове полицейские со стрельбой задержали рецидивиста, который обворовал храм
Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой в УкраинкеПолиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой в Украинке
На столичном Подоле произошел конфликт со стрельбойНа столичном Подоле произошел конфликт со стрельбой
В Одессе полицейский со стрельбой разогнал массовую драку в своем двореВ Одессе полицейский со стрельбой разогнал массовую драку в своем дворе
В Китае скончался 29-летний врач, который отложил свадьбу ради лечения больных с коронавирусомВ Китае скончался 29-летний врач, который отложил свадьбу ради лечения больных с коронавирусом
Во Львове со стрельбой похитили человекаВо Львове со стрельбой похитили человека
В Киеве между активистами и представителями застройщика на Никольской Слободке произошла драка со стрельбойВ Киеве между активистами и представителями застройщика на Никольской Слободке произошла драка со стрельбой
В Лубнах ссора между тремя мужчинами закончилась стрельбойВ Лубнах ссора между тремя мужчинами закончилась стрельбой
Под Одессой во время празднования Рождества мужчина поссорился с гостем и бросил его в колодецПод Одессой во время празднования Рождества мужчина поссорился с гостем и бросил его в колодец
В Киеве произошла драка со стрельбой, ранения получили двое людейВ Киеве произошла драка со стрельбой, ранения получили двое людей
Последние новости
Подгружаем последние новости