Под Одессой праздновали свадьбу со стрельбой из автоматов

На место выехала полиция, которая задерживает стрелков.

В поселке Фонтанка близ Одессы мужчина открыл посреди улицы стрельбу из автомата возле ТРЦ "Ривьера". Рядом одобрительно сигналили автомобили, а некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Полиция получила информацию о стрельбе и отправила на место опергруппу. Выяснилось, что так праздновали свадьбу.

"По предварительной информации, так люди празднуют свадьбу. На место отправили опергруппу и объявлен план «Перехват». Лица устанавливаются", - сообщили в пресс-службе НПУ.

Позже правоохранители сообщили, что личности стрелков установлены. В телеграмм-канале "Х ** вая Одесса" опубликовали видео предполагаемого их задержания в ресторане.

Напомним, ранее в результате стрельбы в ресторане Запорожья погиб мужчина.