В Украине за сутки 547 человек заболели ковидом, были вакцинированы более 101 тыс. человек

Госпитализированы 409 пациентов, преодолели болезнь 797 человек, 25 - умерли.

В Украине за сутки 547 человек заболели ковидом, были вакцинированы более 101 тыс. человек
Фото: Київрада

Во вторник, 13 июля, в Украине зафиксировано 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 34 ребенка и 23 медработника.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за минувшие сутки госпитализированы 409 пациентов, преодолели болезнь 797 человек, зафиксировано 25 связанных с ковидом летальных случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни за сутки зарегистрировано в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 242 245 человек, выздоровели от коронавируса 2 179 076 человек, от осложнений заболевания умерли 52 665 пациентов.

13 июля в Украине 101 246 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированы - 43 419.

В течение суток работали 659 мобильных бригад, 1 518 пунктов вакцинации и 33 центра иммунизации.

По состоянию на 13 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 2 415 054 человека, из них получили 1 дозу - 2 415 052 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 258 703 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 3 673 755 прививок.

Согласно исследованию Киевской школы экономики, смертность от ковида в Украине до сентября может достичь 54-70 тысяч.

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