Ученые раскритиковали проведение Atlas Weekend из-за угрозы вспышки ковида

Эффект может не выглядеть таким взрывным, как в Европе, но это не означает его отсутствие.

Ученые раскритиковали проведение Atlas Weekend из-за угрозы вспышки ковида
Фото: facebook.com/atlasweekend

Ученые рабочей группы Национальной академии наук, которая занимается прогнозированием развития эпидемии коронавируса в Украине, назвала нецелесообразным проведение массовых мероприятий вроде Atlas Weekend. По данным столичной мэрии, фестиваль, который проходил с 5 по 11 июля, посетили более 600 тысяч человек.

Об этом говорится в свежем прогнозе на 14-27 июля.

Сейчас в Украине наблюдается минимальная за год заболеваемость коронавирусом, но ученые предупредили, что это уменьшение близко к завершению. Среднее репродуктивное число R (количество случаев заражения одним человеком других) в Украине составляет сейчас 0,9 и имеет тенденцию к увеличению, а в отдельных областях (Донецкая, Луганская, Кировоградская) уже превышает единицу.

Почти везде в Европе из-за распространения штамма дельта наблюдается рост заболеваемости.

"Вместе с тем, в европейских странах, где заболеваемость выросла взрывно, также отчитываются о значительном участии молодежи в эпидемическом процессе. Известно, что рост заболеваемости в Финляндии наблюдается в значительной степени за счет футбольных фанатов, прибывших из РоSSии. Похожая картина в Нидерландах, где за 1 -2 недели заболеваемость выросла почти в 10 раз и оказалась почти полностью сосредоточенной в возрастных группах до 29 лет", - говорится в прогнозе.

"Эти данные свидетельствуют, что массовые мероприятия, связанные с футбольными соревнованиями, стали катализатором эпидемии в Европе. Такая ситуация внушает определенный скепсис относительно целесообразности проведения массовых мероприятий в Украине. Речь, в частности, идет о столичном фестивале «Atlas Weekend», который пока не привел к наблюдаемому росту заболеваемости. Поскольку массовое тестирование в нашей стране фактически отсутствует, эффект от такого мероприятия может не выглядеть таким же взрывным, как в Европе, но это не означает его отсутствие", - заявили ученые.

Рабочая группа НАН заявила, что сейчас очень важно выиграть как можно больше времени для вакцинации населения, так как отсрочка новой волны эпидемии на неделю-две будет означать тысячи спасенных жизней.

Напомним, что пик предыдущей волны ковида в Украине пришелся на апрель 2021 года. Следующая может начаться уже этим летом или осенью.

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