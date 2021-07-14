После отмены почти всех ограничений в Нидерландах число случаев коронавируса возросло на 500% за неделю

В конце июня в стране открыли ночные клубы.

После отмены почти всех ограничений в Нидерландах число случаев коронавируса возросло на 500% за неделю
Фото: ЕРА/UPG

В Нидерландах после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, резко возросло количество новых больных. В стране зафиксировали рост новых случаев ковида на 500% за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Издание отмечает, что в Нидерландах наблюдается огромный рост числа случаев после того, как в стране отменили почти все оставшиеся ограничения и вновь открыли ночные клубы в конце июня.

"За последнюю неделю почти 52 тысячи человек в Нидерландах дали положительный результат на COVID-19 - рост более чем на 500%", - говорится в сообщении.

Официальные лица заявили, что из случаев заражения, источник которых можно отследить, 37% произошли в заведениях общественного питания, таких как бар или клуб.

За последнюю неделю уровень госпитализации увеличился на 11%.

Как сообщалось, с 26 июня в Нидерландах отменили ограничения по количеству людей, которые могут одновременно приходить в гости и собираться вместе в парке.

Рестораны, театры, кинотеатры и музыкальные учреждения может теперь посещать неограниченное количество посетителей. Ношение масок осталось обязательным в общественных местах, в том числе магазинах и транспорте.

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