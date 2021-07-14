Военного, который ранил ребенка на Житомирщине, отправили под домашний арест

Ему также сообщено о подозрении.

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военнослужащему, который ранил 9-летнего мальчика в Житомирской области.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Мужчине сообщено о подозрении в нанесении ребенку умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Одновременно проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 12 июля в городе Новоград-Волынский ребенок получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Полицейские провели ряд других следственно-розыскных мероприятий и в результате обыска по месту жительства раненого мальчика правоохранители обнаружили доказательства того, что ранения ребенка состоялось в доме. С места происшествия изъяты шар калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

Также сейчас установлено, что в задачи ребенку огнестрельного ранения причастен житель. Киева , военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.