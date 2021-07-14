Военного, который ранил ребенка на Житомирщине, отправили под домашний арест

Ему также сообщено о подозрении.

Военного, который ранил ребенка на Житомирщине, отправили под домашний арест
Архівне фото
Фото: ZN

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военнослужащему, который ранил 9-летнего мальчика в Житомирской области.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Мужчине сообщено о подозрении в нанесении ребенку умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Одновременно проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 12 июля в городе Новоград-Волынский ребенок получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Полицейские провели ряд других следственно-розыскных мероприятий и в результате обыска по месту жительства раненого мальчика правоохранители обнаружили доказательства того, что ранения ребенка состоялось в доме. С места происшествия изъяты шар калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

Также сейчас установлено, что в задачи ребенку огнестрельного ранения причастен житель. Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

13 июля с помощью вертолета Системы авиационной безопасности МВД раненого мальчика транспортировали в столицу. Борьбу за его жизнь продолжают медики Национальной детской специализированной больницы МЗ "Охматдет".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курорт Коблево ушел под водуКурорт Коблево ушел под воду
В порту Дубая прогремел мощный взрывВ порту Дубая прогремел мощный взрыв
Тина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетомТина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетом
Джамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездамиДжамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездами
Анастасия Приходько выступила с заявлением против Константина МеладзеАнастасия Приходько выступила с заявлением против Константина Меладзе
Блок рекламы


Похожие новости
Эшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенкаЭшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенка
На Житомирщине подстрелили 9-летнего мальчика, открыто уголовное производствоНа Житомирщине подстрелили 9-летнего мальчика, открыто уголовное производство
В Кременчуге ищут 8-летнего мальчика, который вчера исчез у озера бывших "артскладов"В Кременчуге ищут 8-летнего мальчика, который вчера исчез у озера бывших "артскладов"
На Киевщине задержали мужчину, который напал на правоохранителейНа Киевщине задержали мужчину, который напал на правоохранителей
Суд заменил арест "вору в законе" Умке на ночной домашний арестСуд заменил арест "вору в законе" Умке на ночной домашний арест
"Голосеевского стрелка" отправили в СИЗО"Голосеевского стрелка" отправили в СИЗО
В Харькове полицейские со стрельбой задержали рецидивиста, который обворовал храмВ Харькове полицейские со стрельбой задержали рецидивиста, который обворовал храм
В Винницкой области задержали криминального авторитета, который находился в международном розыскеВ Винницкой области задержали криминального авторитета, который находился в международном розыске
Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенкаСкарлетт Йоханссон ждет второго ребенка
На столичном Подоле правоохранители задержали педофила, который сбежал из-под стражиНа столичном Подоле правоохранители задержали педофила, который сбежал из-под стражи
Последние новости
Подгружаем последние новости