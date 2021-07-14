В Каннах провели презентацию украинской киноотрасли

Фото: usfa.gov.ua

На 74-м Каннском кинофестивале в программах "Специальный показ" (S?ance Speciale) и "Неделя кинокритики" (La Semaine de la Critique) прошли премьерные показы фильмов, которые в этом году представляют Украину: документального фильма Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" и ленты Эли Граппа "Ольга" об украинской гимнастке.

На премьере присутствовала главная актриса фильма - гимнастка из Луганска, воспитанница Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного Анастасия Будяшкина, сообщает пресс-служба Госкино.

Кроме того, на кинорынке Каннского кинофестиваля March? du Film состоялась презентация "2021 Incentives and Locations: Discover Ukraine", на которой представили конкурентные преимущества и производственные мощности украинской киноотрасли.

На презентации украинской киноотрасли рассказали иностранным гостям о возможностях государственной поддержки и системе кешрибейтов, которая призвана способствовать привлечению крупных проектов в Украину, и общем потенциале кинопроизводства в Украине.

Фото: usfa.gov.ua

Фото: usfa.gov.ua

"Продюсерам и режиссерам из разных стран, фестивальным отборщикам и международным консультантам, которые подбирают для фильмов страны с лучшими условиями для съемок, был представлен также новый ресурс Locations in Ukraine - удобный стандартизированный онлайн-каталог с информацией о локациях для съемок, преимуществах и особенностях съемок в Украине. Портал содержит нормативно-правовые документы, важные для международного сотрудничества в сфере производства контента, и материалы о киноинституции, фестивалях и главных участниках украинской киноиндустрии", - говорится в сообщении.

На кинофестивале в Каннах состоялись также мировые премьеры двух фильмов, которые в этом году представляют Украину.

В главном фестивальном дворце состоялся премьерный показ документального фильма Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст", который включен в официальную программу 74-го Каннского фестиваля в программе "Специальных показов". Фильм и его команду представил лично генеральный директор Каннского международного кинофестиваля Тьерри Фремо.