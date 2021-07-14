Эшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенка

Эшли Грэм впервые стала матерью в январе 2020 года. 33-летняя плюс-сайз модель не стала затягивать с рождением второго ребенка, тем более что в пандемию для звезд это самое лучшее время.

Плюс-сайз модель Эшли Грэм станет мамой во второй раз

Самая известная в мире плюс-сайз модель поделилась со своими поклонниками в Инстаграм неожиданным снимком. В кадре Эшли Грэм предстала обнаженная, прикрываясь белой рубашкой. Фото сделано на рассвете в поле. Можно увидеть, что у манекенщицы, не раз выходившей на подиум во время Недели моды, уже заметно округлившийся живот. Вполне вероятно, что родит звезда уже осенью.

"Прошлый год был полон крошечных сюрпризов, больших горестей, знакомых начинаний и новых историй. Я только начинаю осознавать и понимать, что эта следующая глава означает для нас", — подписала пост в Инстаграм модель.

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Напомним, “Холостяк“ Никита Добрынин впервые стал отцом. Новоиспеченные родители поделились первыми фото с малышом.


Анастасия Березовская, Тудей

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