Принц Гарри и Меган Маркл подзаработали на рождении двоих детей

Принц Гарри и Меган Маркл получили небольшую денежную премию за рождение всего двоих детей. Благотворительная организация в Великобритании отметила важность решения населения не заводить много детей.

По информации ИноСМИ, движение за оптимальную численность населения Population Matters (Популяция человечества имеет значения) премировала герцога Сассекского и его супругу в размере 500 фунтов стерлингов или 695 долларов. Представители выразили благодарность супружеской паре за принятие "просвещенного решения", а также подтверждение того, что даже маленькая семья может быть счастливой.

"Маленькие семьи уменьшают наше влияние на Землю и дают больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете", — говорится в Population Matters.

Вырученные деньги Гарри и Меган могут пустить на любые нужды. Скорей всего они их пожертвуют на благотворительность.

В мае 2019 года на свет появился первенец пары – Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Вскоре после этого влюбленные сообщили, что хотят завести всего двоих наследников. И в июне 2021 года родилась дочь принца и бывшей американской актрисы. Малышку назвали Лилибет Диана.

Напомним, у старшего брата принца Гарри трое детей. На днях принц Уильям с женой и старшим сыном посетил стадион “Уэмбли“, чтобы посмотреть финал Евро 2020.