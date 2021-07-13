Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажке на Киевщине

Через балконы огонь распространился с третьего на четвертый и пятый этажи.

Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажке на Киевщине
Фото: ДСНС

В городе Яготин на Киевщине произошел пожар в многоэтажке, в результате чего два человека погибли, еще один доставлен в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 июля в 19:03 на Киевщине, в городе Яготин, по улице Независимости 50, в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома возник пожар с распространением огня на балконы 4 и 5 этажей, в результате чего 2 человека погибли и 1 - госпитализирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 19:27 пожар был локализован, а через час - ликвидирован на площади 60 квадратных метров.

К тушению были привлечены 12 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Напомним, сегодня в микрорайоне Березняки в Киеве неизвестные зажгли шины, которые были изъяты из дворов жилых домов. По сообщению очевидцев, люди выходили из квартир, потому что не могли находиться в помещении из-за едкого запаха дыма.

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