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2021-07-13
На Черниговщине двое детей утонули в местном пруду
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Водойма
Фото: ДСНС
Близ села Слободка, на Черниговщине, в искусственном водоеме утонули два брата 10-ти и 14-ти лет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о происшествии поступило в ГСЧС Украины в 16:20. Как выяснилось, ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться.
"Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно ", - говорится в сообщении.
До приезда спасателей тела погибших детей из воды достали полицейские. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее в Черниговской области во время пожара жилого дома погибли молодые супруги.