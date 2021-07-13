На Черниговщине двое детей утонули в местном пруду

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

На Черниговщине двое детей утонули в местном пруду
Водойма
Фото: ДСНС

Близ села Слободка, на Черниговщине, в искусственном водоеме утонули два брата 10-ти и 14-ти лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о происшествии поступило в ГСЧС Украины в 16:20. Как выяснилось, ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться.

"Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно ", - говорится в сообщении.

До приезда спасателей тела погибших детей из воды достали полицейские. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в Черниговской области во время пожара жилого дома погибли молодые супруги.

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