На Березняках в Киеве неизвестные подожгли шины, которые должны были утилизировать еще в апреле

Шины изъяли из дворов по приказу первого заместителя городского головы.

Фото: facebook.com/groups/dniprgr

В микрорайоне Березняки в Киеве неизвестные подожгли шины, которые были изъяты из дворов жилых домов.

По сообщению очевидцев, люди выходили из квартир, потому что не могли находиться в помещении из-за едкого запаха дыма.

Фото: facebook.com/groups/dniprgr

Фото: facebook.com/groups/dniprgr

Фото: facebook.com/groups/dniprgr

В столичном управлении ГСЧС сообщили, что пожар произошел на открытой территории на ул. Березниковской, 30-А в Днепровском районе.

Горели шины на площади 100 кв. м.

В 15:22 пожар был локализован, а в 15:28 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На официальной странице Общественного совета при Днепровском районном в городе Киеве совете сообщают, что изъятие старых автомобильных шин из почвы во дворах еще в апреле инициировал первый заместитель городского головы по вопросам самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Фото: facebook.com/groups/dniprgr

Согласно сообщению, на Березняках шины сбросили у школы.

Фото: facebook.com/groups/dniprgr

"Почему? Потому, что дополнительных денег на вывоз собранных по клумбам шин Кулеба не предусмотрел. Поэтому шины уже четвертый месяц ждут, пока раз в месяц ЖЭКи будут осуществлять плановый вывоз бытовых отходов жителей и тогда немного могут вывезти шин в случае, если останется место в машинах. Так и вывозить некуда - "Выяснилось, что договоры на утилизацию шин заключили еще не все управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда районов Киева", - отмечается в сообщении.

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