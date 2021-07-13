Анастасия Приходько выступила с заявлением против Константина Меладзе

Анастасия Приходько дала редкое интервью после рождения ребенка. В ходе беседы артистка обмолвилась, что у нее очень сложные отношения с известным композитором Константином Меладзе, против которого недавно выступили несколько артисток с обвинениями в домогательствах.

В интервью программе "Слава +" известная украинская певица отметила, что о том, что на самом деле произошло между ней и основателем группы "ВИА Гра" она расскажет в старости, чтобы никто не подумал, что она решила хайпануть на этой истории. Однако Анастасия Приходько подчеркнула, что ей было очень больно и обидно, и это для нее больная тема.

Однако она уточнила, что работать с Меладзе тяжело. И когда она собиралась снова попытать счастья на нацотборе на "Евровидение", она узнала, что среди жюри будет Константин.

"Я увидела его и поняла: "Далеко ты поедешь, Настенька". То "Евровидение", которое мы с ним прошли, это просто ад. Думаю, ни я, ни он не хотели вступать в эту реку еще раз. Я поняла, что я сильнее всего этого. Я вышла, спела и ушла", — рассказала исполнительница.

Напомним, Анастасия Приходько похвасталась фигурой в купальнике через 3 месяца после родов.