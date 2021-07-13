Тина Кароль рассказала о страшном инциденте на Atlas Weekend

Тина Кароль впервые приняла участие в музыкальном фестивале Atlas Weekend. Артистка выпустила видео, посвященное подготовке к выступлению, и поделилась всеми сложностями. Певица рассказала, что едва не задохнулась на сцене.

Тина Кароль едва не задохнулась во время номера на Atlas Weekend

Успешная украинская исполнительница активно готовилась к выступлению. Она очень скрупулезно отбирала шоу-балет, разрабатывала номера и подбирала костюмы. Единственное, что она не учла, воздействие на нее пиротехники.

В опубликованном на YouTube ролике звезда рассказала, что во время одного из номеров она оказалась в облаке едкого дыма, из-за чего еле дышала. У нее настолько помутнело в голове, что она не додумалась подняться, чтобы вдохнуть свежий воздух.

"Эта пиротехника, в первый день ее было меньше, во второй ее стало больше. И мы никогда не тестили с ней. И получилось, что я оказалась в дымке угарного газа... Я просто за глотками воздуха тянулась. Уже мой мозг не понимал, что надо просто встать и дышать хотя бы воздухом выше. То есть это как в дыму угарного газа при пожаре оказаться", — рассказала Тина Кароль.

К счастью все обошлось и трагедии не случилось.


Напомним, Тина Кароль после выступления с питоном на шее подверглась критике в сети.


Анастасия Березовская, Тудей

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