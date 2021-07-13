На Закарпатье пятеро работников лесохимкомбината отравились вредными веществами, один из них умер

Трагедия произошла во время устранения неполадок с оборудованием.

На Закарпатье пятеро работников лесохимкомбината отравились вредными веществами, один из них умер
Фото: zk.npu.gov.ua

Следователи полиции Перечина Закарпатской области устанавливают обстоятельства гибели на местном предприятии 38-летнего работника. Еще четверо его коллег были госпитализированы.

После оказания медпомощи двух из них отпустили домой, еще двое остались на стационарном лечении, информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщение от медиков о констатации смерти человека на Перечинском лесохимкомбинате поступило в полицию 12 июля.

Полицейские выяснили, что во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия, 38-летний житель Перечина, надышался угарным газом и потерял сознание. Помочь мужчине пытались еще четверо его коллег, однако из-за распространения на территории вредных веществ, мужчины также отравились.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.

Как сообщалось, в ночь на 13 июля на мясокомбинате в Глобино в Полтавской области неизвестным веществом отравились 16 человек, из которых 14 госпитализированы.

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