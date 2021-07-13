На Таращанском мосту врач с Луганщины нанес прохожему 11 ударов ножом

Полиция Киевщины задержала уроженца Луганской области, который беспричинно напал на прохожего на Таращанском мосту, нанеся ему 11 колото-резаных ран. 48-летний мужчина скончался в реанимации.

По информации пресс-службы областной полиции, 8 июля около 22:45 местный житель возвращался с работы домой. Посреди моста на него напал неизвестный и нанес ножом телесные повреждения.

Водитель автомобиля, который проезжал мимо места происшествия, увидел, что на проезжей части лежит окровавленный человек. Водитель, не прекращая движения, позвонил полиции. Пострадавший с колото-резаным ранением был доставлен в медицинское учреждение, но, к сожалению, во время проведения реанимационных мероприятий 48-летний мужчина скончался.

Оперативники управления уголовного розыска совместно с работниками Белоцерковского районного управления полиции установили личность лиходея. Им оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарской больнице. 11 ножевых ранений он нанес погибшему из хулиганских побуждений.

Сотрудники полиции Киевской области задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщили о подозрении по п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Как выяснилось, он уже задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесение более 40 ударов отверткой. Тогда злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, ему инкриминировали покушение на убийство и производство было направлено в суд, однако, нарушив все ограничения, он совершил новое преступление. Сейчас суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Ранее в Вишневом Киевской области мужчина открыл стрельбу по машине из-за конфликта на дороге.