Елена Кравец: как выглядит дом звезды студии Квартал 95

Стало известно, где живет и как выглядит дом звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец. Украинская актриса приобрела домик в элитном коттеджном городке, где между особняками нет забора, но есть общий бассейн.

Елена Кравец живет в дорогом коттеджном городке на Осокорках: фото и видео особняка

Белокурая красавица Елена Кравец вместе со своей большой семьей живет на Левом берегу Днепра на Осокорках, где в основном домами тут владеют украинские знаменитости. Журналисты программы "Викриття" узнали, в каких условиях живет комик.

Элитный район на левобережье находится под пристальным наблюдением: на въезде есть КПП, а на набережной дежурит охрана.

Елена Кравец живет в дорогом коттеджном городке на Осокорках: фото и видео особняка

Елена Кравец живет в дорогом коттеджном городке на Осокорках: фото и видео особняка

Двухэтажный дом Елены Кравец выполнен полностью из дерева и расположен в 50 метрах от воды. Общая его площадь примерно 300 квадратных метров. На первом этаже просторна кухня-студия, высокие потолки, современный светлый дизайн, а на втором – родительская спальня, детские комнаты для близнецов и старшей дочери, которая уже давно не живет тут. Особняк находится в тени, так как его окружают высокие деревья.

Елена Кравец живет в дорогом коттеджном городке на Осокорках: фото и видео особняка

На территории коттеджного городка есть общий бассейн на несколько домиков, заполненный морской водой. На побережье у каждого домовладельца есть одно парковочное место для его яхты или катера.

Елена Кравец живет в дорогом коттеджном городке на Осокорках: фото и видео особняка

Елена Кравец живет в дорогом коттеджном городке на Осокорках: фото и видео особняка

Елена Кравец отвела место в своем доме для аутентичных сувениров, которые она всегда привозит из своих поездок.


Напомним, Елена Кравец сломала ногу, запутавшись в собственных штанах.


Анастасия Березовская, Тудей

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