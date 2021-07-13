За сутки в Украине зафиксировали 481 новый случай ковида

Госпитализировано за сутки 249 человек. 36 пациентов умерли.

За сутки в Украине зафиксировали 481 новый случай ковида
Фото: Київрада

За минувшие сутки, 12 июля, в Украине зафиксировано 481 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе 28 детей и 11 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировано за сутки 249 человек. 36 пациентов умерли. Выздоровели 750 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 20 909 человек, методом ИФА - 9 783 человека, экспресс-тестами - 10 428 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 241 698 человек, выписаны 2 178 279. От осложнений заболевания умерло 52 640 человек. Всего было проведено 11 063 662 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, украинцев призвали активнее вакцинироваться для противодействия распространению штамма "Дельта".

В Минздраве считают, что четвертая волна коронавирусной болезни не будет катастрофической. Поскольку часть людей уже переболела и имеет иммунитет, а часть была или еще будет вакцинирована, следующая вспышка должна быть ниже, чем предыдущие.

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