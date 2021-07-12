По Житомиру пронесся ливень с градом, ветер ломал и вырывал деревья и кусты
От последствий непогоды пострадал мужчина - на него упало дерево.
В Житомире вечером 12 июля прошел сильный ливень с градом. Порывистый ветер срывал рекламные конструкции и ломал деревья.
Об этом сообщает "Суспильне".
"В Житомире сейчас сильный ветер и дождь с градом", - говорится в сообщении.
На улице Шевченко ветер сломал и вырвал деревья и кусты.
В воде также микрорайон Полевая. Движение автомобилей и пешеходов по улицам затруднено.
Как сообщает пресс-служба Житомирского городского совета, по крайней мере один человек пострадал от стихии. На мужчину упало дерево, он в больнице с многочисленными ушибами.
"С последствиями ураганного ветра уже борются коммунальные службы. Две бригады "Зеленстроя", две ТТУ и 4 бригады РЭС ликвидируют последствия. Им помогают чрезвычайники", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 июля в Раховском районе на Закарпатье выпало около 55 мм осадков за пол суток, что составляет 42% от месячной нормы.
Вследствие непогоды считается без вести пропавшим один человек.