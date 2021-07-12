По Житомиру пронесся ливень с градом, ветер ломал и вырывал деревья и кусты

От последствий непогоды пострадал мужчина - на него упало дерево.

В Житомире вечером 12 июля прошел сильный ливень с градом. Порывистый ветер срывал рекламные конструкции и ломал деревья.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В Житомире сейчас сильный ветер и дождь с градом", - говорится в сообщении.

На улице Шевченко ветер сломал и вырвал деревья и кусты.

Фото: Суспильне Житомир

В воде также микрорайон Полевая. Движение автомобилей и пешеходов по улицам затруднено.

Фото: Суспильне Житомир

Как сообщает пресс-служба Житомирского городского совета, по крайней мере один человек пострадал от стихии. На мужчину упало дерево, он в больнице с многочисленными ушибами.

"С последствиями ураганного ветра уже борются коммунальные службы. Две бригады "Зеленстроя", две ТТУ и 4 бригады РЭС ликвидируют последствия. Им помогают чрезвычайники", - говорится в сообщении.

Фото: Житомирский горсовет

Фото: Житомирский горсовет

Напомним, 10 июля в Раховском районе на Закарпатье выпало около 55 мм осадков за пол суток, что составляет 42% от месячной нормы.

Вследствие непогоды считается без вести пропавшим один человек.