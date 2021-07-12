Проект Сотниченко "Ля Палисиада" получил поддержку Гётеборгского кинофонда
Лента получит от Швеции 34 тыс. евро на работы по завершению фильма.
Кинопроект Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" (La Palisiada) получил поддержку Гётеборгского кинофонда.
Об этом сообщила пресс-служба ГосКино Украины.
“На кинорынке March? du Film 74-го Каннского кинофестиваля вновь Гетеборгский кинофонд объявил первые три поддержаны фондом проекты, отобранные из более тысячи заявок. Одним из них стал украинский фильм "Ля Палисиада"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лента Сотниченко получит от Швеции 34 тыс. евро на работы по завершению фильма.
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События "Ля Палисиада" разворачиваются в Украине в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека. Этот протокол предусматривал отказ от смертной казни, которая досталась Украина в наследство от СССР: по количеству смертных приговоров Украина имела один из самых высоких показателей в мире.
"Ля Палисиаду" снимают в особом стиле - сочетая пленочное изображение и современные цифровые технологии. Для съемок эпохи 90-х авторы фильма используют ретро-камеру, последние уцелевшие кассеты для которой заказывают по всему миру.
Лента создается кинокомпаниями "ВИАТЕЛ" и "Современное Украинское Кино» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинской культурного фонда. Премьера фильма "Ля Палисиада" запланирована на 2022-й год.