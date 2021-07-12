Проект Сотниченко "Ля Палисиада" получил поддержку Гётеборгского кинофонда

Лента получит от Швеции 34 тыс. евро на работы по завершению фильма.

Проект Сотниченко "Ля Палисиада" получил поддержку Гётеборгского кинофонда
Фото: Стоп-кадр видео

Кинопроект Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" (La Palisiada) получил поддержку Гётеборгского кинофонда.

Об этом сообщила пресс-служба ГосКино Украины.

“На кинорынке March? du Film 74-го Каннского кинофестиваля вновь Гетеборгский кинофонд объявил первые три поддержаны фондом проекты, отобранные из более тысячи заявок. Одним из них стал украинский фильм "Ля Палисиада"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лента Сотниченко получит от Швеции 34 тыс. евро на работы по завершению фильма.

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События "Ля Палисиада" разворачиваются в Украине в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека. Этот протокол предусматривал отказ от смертной казни, которая досталась Украина в наследство от СССР: по количеству смертных приговоров Украина имела один из самых высоких показателей в мире.

"Ля Палисиаду" снимают в особом стиле - сочетая пленочное изображение и современные цифровые технологии. Для съемок эпохи 90-х авторы фильма используют ретро-камеру, последние уцелевшие кассеты для которой заказывают по всему миру.

Лента создается кинокомпаниями "ВИАТЕЛ" и "Современное Украинское Кино» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинской культурного фонда. Премьера фильма "Ля Палисиада" запланирована на 2022-й год.

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