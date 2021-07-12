В Украине за сутки 174 человека заболели ковидом, прививки получили 26 356 человек

В воскресенье, 11 июля, в Украине зафиксированы 174 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 16 детей и 1 медработник.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за минувшие сутки госпитализированы 266 пациентов, преодолели болезнь 236 человек, зафиксированы 7 связанных с ковидом летальных случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в г. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 241 217 человек, выздоровели от коронавируса 2 177 529 человек, от осложнений заболевания умерли 52 604 пациента.

В течение воскресенья в Украине 26 356 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 13 390 человек, полностью иммунизированы - 12 966 человек.

В течение суток работали 108 мобильных бригад, 182 пункта вакцинации и 140 центров иммунизации.

По состоянию на 11 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 306 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 2 311 692 человека, из них одну дозу получили 2 311 690 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 3 489 332 прививки.

Как сообщалось, в субботу, 10 июля, в Украине было зафиксировано 290 новых случаев ковида, выздоровели 374 человека.