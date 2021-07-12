За сутки в Украине утонули 32 человека, из них пятеро детей

За 12 дней июля утонуло больше украинцев, чем в прошлом году за целый месяц.

За сутки в Украине утонули 32 человека, из них пятеро детей
Фото: ДСНС

С начала июля на водоемах погибли 124 украинца, из них 16 детей. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Только за минувшие сутки в Украине утонули 32 человека, из них - пятеро детей.

"Эта страшная статистика ежедневно растет. И впереди еще - половина лета", - сказано в сообщении.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

Например, только в эти выходные на Львовщине утонули аж пять человек.

По данным ГСЧС, с начала года в Украине утонули 665 человек, из них - 70 детей.

Ранее спасатели призвали "включать мозг около водоемов".

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