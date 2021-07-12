В Киеве мошенники обменяли $46 тыс. на сувенирные гривны и совершили наезд на полицейского во время побега

В Киеве задержали валютных мошенников, которые обманули киевлянина на 46 тыс. долларов США и совершили наезд на полицейского во время побега.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, злоумышленники разместили объявление в сети интернет по обмену иностранной валюты по выгодному курсу. Откликаясь на указанное объявление, потерпевший договорился о встрече с последними с целью обмена 46 тыс. долларов США . Во время встречи пострадавший сел в автомобиль злоумышленников и передал денежные средства для обмена. В свою очередь последние передали ему сумку с купюрами, похожими на национальную валюту Украины", - говорится в сообщении.

Выходя из автомобиля, потерпевший увидел, что вместо денег ему дали сувенирные купюры и потребовал вернуть ему деньги. Злоумышленники быстро сорвались с места и пытались скрыться с места совершения преступления.

"Во время преследования сотрудниками полиции женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и совершила наезд на полицейского, причинив последнему телесные повреждения. Другой соучастник в это время выбежал из автомобиля и скрылся", - сообщают в прокуратуре.

Женщину, которая находилась за рулем авто, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 УК Украины. В течение суток правоохранителям удалось установить личность сообщника и задержать его на территории Днепропетровской области. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины. Часть похищенных у потерпевшего средств изъято.

Сейчас к обоим подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога суммой 688 тыс. грн. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.