Адель изменилась до неузнаваемости после стремительного похудения

Адель в возрасте 33 лет решила кардинально изменить свою жизнь. Ради собственного здоровья и возможности вести активный образ жизни, а также ради своего маленького сына, известная британская певица занялась собой и потеряла более 50 килограмм. Звезда показала редкое свое фото, и многие фанаты ее просто не узнали.

Адель в леггинсах показала результат своего эффектного похудения

Успешная исполнительница очень много раз говорила, что не собирается худеть, основываясь на чьем-либо мнении. Однако счастье ее ребенка превыше всего на свете, и артистка кардинально изменилась ради него.

В мае на день своего рождения Адель поделилась серией снимков, на которых видно ее преображение. На тот момент звезда избавилась уже от 45 лишних килограмм. А вчера она опубликовала новое редкое свое фото. Публикация была посвящена Чемпионату Европы по футболу 2020.

В кадре 33-летняя Адель предстала в черных леггинсах, благодаря чему можно увидеть, насколько худыми и стройными стали ноги исполнительницы. Также она надела красную футболку сборной Англии по футболу, чтобы выразить свою поддержку игрокам. Образ она завершила золотыми украшениями. На ее лице нет ни грамма макияжа, а белокурые волосы просто распущены.

Адель в леггинсах показала результат своего эффектного похудения

Выглядит артистка невероятно круто и совершенно не похожа на себя. За последние пару месяцев она явно скинула еще как минимум 5 килограмм.

"Вы заставили нас гордиться! Благодаря вам игра прошла у нас дома и собрала нас всех вместе", — подписала публикацию Адель, адресуя ее английской сборной по футболу.

Напомним, Евгений Никишин из “Дизель Шоу“ похудел на 21 кг и стал неузнаваемым.


Анастасия Березовская, Тудей

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