В Киеве во время гидравлических испытаний прорвало трубу на мосту Патона

Аварийный водопровод был построен в 1962 году.

В воскресенье около 18:30 во время гидравлических испытаний прорвало трубу на мосту Патона в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Аварийная бригада КП «Киевтеплоэнерго» сразу локализовала место повреждения. Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы", - говорится в сообщении.

Испытания теплосетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5, к которой относится и мост Патона, началось 5 августа.

Поврежден магистральный трубопровод был построен в 1962 году (59 лет назад). Он обеспечивает снабжение теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Напомним, что это второй подобный случай на мосту Патона с начала месяца. Предыдущая авария произошла 2 июля.

Еще одна похожая авария произошла на мосту Патона в марте 2020 года. Тогда прорвало теплотрассу на мосту. В сентябре 2018 года из-за прорыва трубопровода городов временно превратился в "водопад". Также трубу на мосту Патона прорывало в апреле того же года.

Мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году, он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполненные с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с большими левобережными жилыми массивами.

Мост является аварийным и работает в ограниченном режиме.

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