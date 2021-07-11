Беглеца из харьковского суда нашли в Киеве

Фото: hk.npu.gov.ua

Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции задержали в Киеве гражданина Турции, который 8 июля бежал из суда в Харькове после того, как ему была избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина находился в международном розыске Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах. После объявления решения суда об избрании меры пресечения до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся.

Утром 11 июля полиция отчиталась о задержании беглеца на Дегтяревской улице в Киеве .

Его планируют экстрадировать в Германию, и параллельно возбуждено уголовное дело о побеге из-под стражи (ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса).