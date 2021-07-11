Солистка KAZKA вслед за MELOVIN сделала откровенное признание о своей ориентации

MELOVIN наделал много шума на Atlas Weekend, публично заявив о своей нетрадиционной ориентации прямо на сцене. Артист открыл дорогу к публичным признаниям и другим исполнителям, которые также скрывают свою сексуальную ориентацию. В частности, Александра Зарицкая из группы KAZKA вслед за MELOVIN'ом сделала откровенное признание в интервью Кате Осадчей.

Солистка KAZKA рассказала, что относит себя к квир-людям, то есть к тем, кто относится к сексуальным и гендерным меньшинствам, и их сексуальность отличается от общественного большинства. Таким образом артистка высказала свою поддержку своему другу MELOVIN и его камин-ауту.

Она призналась, что заранее знала о бисексуальности своего друга и считает, что он очень смелый, что признался всей Украине в этом.

"Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди - люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо", - заявила KAZKA.

Александра Зарицкая считает, что чем больше будет таких смелых людей, как MELOVIN, тем лучше. Ведь так наше общество быстрее привыкнет к "разным людям". Артистка отметила, что было бы хорошо, чтобы артисты не обманывали своих фанатов и признавались и были честными перед ними, в том числе в вопросах ориентации.

Ранее сообщалось, что "Холостячка" Злата Огневич выступила в поддержку MELOVIN после его камингаута.