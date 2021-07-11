На Полтавщине в озере нашли тело 8-летнего мальчика, пропавшего вчера

Тело 8-летнего мальчика, пропавшего вечером в субботу, 10 июля, обнаружили сегодня около 15:00 на территории бывших "артскладов" Кременчуга.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

Ребенка обнаружили водолазы во время обследования озера.

Для установления причины смерти тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, мальчик пропал во время отдыха с семьей. Мать сообщила об исчезновении ребенка около 21:00.

К его розыску присоединились полицейские Кременчуга, спасатели, водолазы государственной службы по чрезвычайным ситуациям и коммунального предприятия "КРЕМЕНЧУГ АКВА-СЕРВИС", нацгвардейцы и представители общественности.