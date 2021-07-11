Тина Кароль прокомментировала свое выступление с питоном на шее

Тина Кароль впервые в этом году выступила на сцене известного украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend. Артистка представила шоу "Красиво" в поддержку своего одноименного альбома. Звезда удивляла зрителей своими постановками и танцами. В номерах она использовала даже живого питона, после чего певицу начали хейтить за то, что животное – это не реквизит.

Поклонники Тины Кароль обеспокоены состоянием здоровья питона. Они переживают, что ему могло быть страшно находиться на сцене. Хотя о том, что страшно могло быть и самой Кароль, фанаты не упомянули. В интервью Кате Осадчей артистка прокомментировала свои отношения с животным и рассказала, как готовилась к такому экстремальному выступлению.

"Это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Вчера на меня взглянул типа, "может хватит?". Мы с ним прошли примерно 15 прогонов, хотя я сначала его очень боялась", – заявила Тина Кароль.

Тина Кароль убедила всех фанатов, что питон во время выступлений с ней не пострадал. А ей самой удалось перебороть свой страх к змеях во время поездки с сыном зимой в Намибию, где, по словам Кароль, ее научили любить природу.

Ранее сообщалось, в каких образах Тина Кароль выходила на сцену фестиваля Atlas Weekend.