Умерла 90-летняя бельгийка, которая заразилась сразу двумя штаммами ковида
Женщина "получила" различные штаммы ковида от двух разных людей, говорят медики.
90-летняя бельгийка умерла после заражения одновременно двумя штаммами коронавируса - из Великобритании (альфа-вариант) и Южной Африки (бета-вариант).
Об этом пишет bloomberg.com.
Бельгийские специалисты отмечают, что таким образом мир столкнулся с еще одной проблемой во время борьбы с этой болезнью.
Она была госпитализирована в бельгийскую больницу в марте, где у нее сразу диагностировали ковид. Пожилая женщина жила одна, однако имела помощников и не был привита. Симптомы больной быстро ухудшились, и бабушка умерла через пять дней.
После тестирования ее респираторных образцов у бельгийки обнаружили оба штамма. Медики считают, что женщина заразилась ими от двух разных людей.
Исследователи не могли сказать, двойное ли заражение сыграло роль в резком ухудшении состояния женщины.
Издание отмечает, что "идея множественных инфекций" не является абсолютно новой. В январе бразильские ученые сообщили о двух случаях коинфекции Covid-19, но исследования об этом еще не опубликованы в научных журналах.
Ранее исследователи также находили доказательства заражения людей несколькими штаммами гриппа сразу. Поэтому вышеупомянутое дает основания утверждать, что двойные инфекции могут быть более распространенными, чем известно на сегодня.