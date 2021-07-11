Умерла 90-летняя бельгийка, которая заразилась сразу двумя штаммами ковида

Женщина "получила" различные штаммы ковида от двух разных людей, говорят медики.

Умерла 90-летняя бельгийка, которая заразилась сразу двумя штаммами ковида
Фото: terminovo.te.ua

90-летняя бельгийка умерла после заражения одновременно двумя штаммами коронавируса - из Великобритании (альфа-вариант) и Южной Африки (бета-вариант).

Об этом пишет bloomberg.com.

Бельгийские специалисты отмечают, что таким образом мир столкнулся с еще одной проблемой во время борьбы с этой болезнью.

Она была госпитализирована в бельгийскую больницу в марте, где у нее сразу диагностировали ковид. Пожилая женщина жила одна, однако имела помощников и не был привита. Симптомы больной быстро ухудшились, и бабушка умерла через пять дней.

После тестирования ее респираторных образцов у бельгийки обнаружили оба штамма. Медики считают, что женщина заразилась ими от двух разных людей.

Исследователи не могли сказать, двойное ли заражение сыграло роль в резком ухудшении состояния женщины.

Издание отмечает, что "идея множественных инфекций" не является абсолютно новой. В январе бразильские ученые сообщили о двух случаях коинфекции Covid-19, но исследования об этом еще не опубликованы в научных журналах.

Ранее исследователи также находили доказательства заражения людей несколькими штаммами гриппа сразу. Поэтому вышеупомянутое дает основания утверждать, что двойные инфекции могут быть более распространенными, чем известно на сегодня.

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