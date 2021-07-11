За сутки в Украине - 290 новых случаев ковида, выздоровели 374 человека

290 новых случаев коронавируса зафиксировано в Украине за субботу, 10 июля. Умерло 5 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

Госпитализированы 374 человека и выздоровели 374.

Осуществлено тестирований за сутки - 25 356: методом ПЦР - 12 885, методом ИФА - 3 296 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 175.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 91 случай;

Винницкая область - 2 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 35 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 12 случаев;

Запорожская область - 12 случаев;

Ивано-Франковская область - 5 случаев;

Киевская область - 24 случая;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 3 случая;

Львовская область - 7 случаев;

Николаевская область - 3 случая;

Одесская область - 22 случая;

Полтавская область - 13 случаев;

Ровенская область - 2 случая;

Сумская область - 5 случаев;

Тернопольская область - 2 случая;

Харьковская область - 18 случаев;

Херсонская область - 10 случаев;

Хмельницкая область - 4 случая;

Черкасская область - 4 случая;

Черновицкая область - 4 случая;

Черниговская область - 1 случай.

За все время пандемии в Украине заболело 2 241 043 человека, выздоровели - 2 177 293, летальных случаев - 52 597 и проведено ПЦР-тестов - 1 103 3147.

Напомним, за пятницу, 9 июля, в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 20.