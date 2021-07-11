За сутки в Украине - 290 новых случаев ковида, выздоровели 374 человека
Умерло 5 человек.
290 новых случаев коронавируса зафиксировано в Украине за субботу, 10 июля. Умерло 5 человек.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.
Госпитализированы 374 человека и выздоровели 374.
Осуществлено тестирований за сутки - 25 356: методом ПЦР - 12 885, методом ИФА - 3 296 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 175.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 91 случай;
Винницкая область - 2 случая;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 35 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 12 случаев;
Запорожская область - 12 случаев;
Ивано-Франковская область - 5 случаев;
Киевская область - 24 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 3 случая;
Львовская область - 7 случаев;
Николаевская область - 3 случая;
Одесская область - 22 случая;
Полтавская область - 13 случаев;
Ровенская область - 2 случая;
Сумская область - 5 случаев;
Тернопольская область - 2 случая;
Харьковская область - 18 случаев;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 4 случая;
Черкасская область - 4 случая;
Черновицкая область - 4 случая;
Черниговская область - 1 случай.
За все время пандемии в Украине заболело 2 241 043 человека, выздоровели - 2 177 293, летальных случаев - 52 597 и проведено ПЦР-тестов - 1 103 3147.
Напомним, за пятницу, 9 июля, в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 20.