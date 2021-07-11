После ливней на Закарпатье бесследно исчез человек

Вследствие сильных ливней в Раховском районе на Закарпатье считается пропавшим без вести один человек, обстоятельства происшествия выясняются.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

В субботу, 10 июля, там выпало около 55 мм осадков за полсуток, что составляет 42% от месячной нормы.

В пгт Ясиня, с. Лазещина, с. Богдан и с. Луг частично подтопило 96 жилых домов, 5 подвалов жилых домов, 185 дворов, 30 метров автодороги Мукачево-Львов и частично повреждены дороги протяженностью 335 м.

По состоянию на 07:00 11 июля подтоплений нет. Ясиня частично остается без электроснабжения.

"Подразделениями ГСЧС откачано 96 м3 воды из 5 подвалов жилых домов. К работам привлекалось 16 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 14 человек и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.

Ликвидация последствий непогоды продолжается.

Также сегодня состоялось совещание при участии главы Закарпатской ОГА Анатолия Полоскова, руководителей правоохранительных структур и представителей местной власти, во время которого обсудили пути решения проблем.

Напомним, что в июне в Черновцах вследствие ливня подтопило 80 домов и 150 приусадебных участков. Пострадали 17 сел.