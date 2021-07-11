На Прикарпатье спасатели спасли 6 детей, которые в непогоду оказались на острове посреди реки

В целом спасены 11 человек.

Фото: dsns.gov.ua

Из-за сильных ливней в субботу, 10 июля, поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская на Закарпатье, спасатели спасли на водоемах Надворнянского района 11 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В 19:16 Служба спасения получила информацию, что в селе Пнив посреди реки на расстоянии 15 метров от берега на острове находятся 7 человек, из них - 6 детей. Они не могли самостоятельно добраться до берега.

Спасатели, прибывшие к месту вызова, на лодке добрались к месту нахождения людей и спасли их.

Фото: dsns.gov.ua

В городе Надворная на дамбе реки на расстоянии 8 м от берега находился 14-летний подросток. Уровень воды в реке около 1 м. Спасатели прибыли на место и с помощью спасательного круга и веревки спасли парня.

В городе Яремче на островке посреди реки Прут на расстоянии 15 метров от берега оказался 15-летний подросток, который нуждался в помощи. Спасатели в гидрокостюмах добрались до пострадавшего и с помощью спасательного жилета и спасательной веревки доставили на берег.

Фото: dsns.gov.ua

В тот же день в селе Мирное 2 детей находились на острове посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 70 метров от берега, самостоятельно добраться до берега не представлялось возможным, поскольку в реке сильное течение. Спасатели прибыли на место происшествия с помощью катамарана, переправили 2 пострадавших на берег и передали родителям.

Напомним, в результате сильных ливней в Раховском районе на Закарпатье считается пропавшим без вести один человек, обстоятельства происшествия выясняются.

В пгт Ясиня, с. Лазещина, с. Богдан и с. Луг частично подтопило 96 жилых домов, 5 подвалов жилых домов, 185 дворов, 30 метров автодороги Мукачево-Львов и частично повреждены дороги протяженностью 335 м.

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