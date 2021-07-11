В Кременчуге ищут 8-летнего мальчика, который вчера исчез у озера бывших "артскладов"

Ребенок пропал во время отдыха с родными.

В городе Кременчуге на Полтавщине ищут 8-летнего мальчика, который пропал вблизи озера бывших “артскладов”.

Об этом сообщили в МВД .

Ребенок пропал 10 июля во время отдыха с родными.

К поискам пропавшего мальчика привлечены все подразделения полиции города Кременчуга, военнослужащие Нацгвардии, кинологи и эксперты полиции, спасатели и водолазы ГСЧС и коммунального предприятия.

Сейчас на месте происшествия продолжаются поисковые мероприятия.

"Информацию о мальчике просим предоставлять на линию "102" и по телефону +380 (98) 739 26 30", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне киевские полицейские более 12 часов разыскивали пятилетнего мальчика Артема, который потерялся в лесопарковой зоне Голосеевского района.